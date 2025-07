Il ruolo della genomica nell' oncologia del futuro

La genomica sta rivoluzionando l’oncologia, aprendo nuove frontiere nella diagnosi e nel trattamento personalizzato dei tumori. L’incontro a Roma ha sottolineato l’importanza di un piano strategico condiviso tra istituzioni, scienziati e professionisti sanitari, per garantire un accesso equo e sostenibile alle innovazioni della medicina di precisione. Un passo cruciale verso un futuro in cui ogni paziente potrà beneficiare di terapie più efficaci e mirate.

Roma, 7 lug. (askanews) - Si è svolto presso il Centro Studi Americani di Roma l'incontro "Genomica e medicina di precisione: costruire il futuro della cura oncologica in Italia", un momento di confronto strategico tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di categoria e professionisti sanitari per definire un piano operativo a favore dell'adozione equa, sostenibile e capillare della medicina di precisione in oncologia, con particolare attenzione alla Comprehensive Genomic Profiling (CGP). Il Prof. Claudio Jommi, Ordinario di Economia Aziendale all'Università del Piemonte Orientale, ha dichiarato: "Abbiamo creato un gruppo che si chiama European Coalition for Comprehensive Genomic Profiling che è proprio focalizzato sulle condizioni per rendere accessibile una tecnologia molto importante che consente di individuare più mutazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ruolo della genomica nell'oncologia del futuro

In questa notizia si parla di: oncologia - genomica - ruolo - roma

Il ruolo della genomica nell'oncologia del futuro; Genetica: sempre più al centro della medicina contemporanea; Scoperto ruolo chiave della proteina DDX3X: difende il genoma e apre nuove strade nella lotta al cancro.

Il ruolo della genomica nell'oncologia del futuro - L'evento, promosso da Edra e dalla European Coalition for Access to Comprehensive Genomic Profiling (ECGP) e patrocinato da Federchimica Assobiotec, ha sottolineato il ruolo cruciale della genomica ... Secondo libero.it

Fondazione per la Medicina Personalizzata, un incontro a Roma sull’oncologia di precisione - Fondazione per la Medicina Personalizzata, un incontro a Roma sull’oncologia di precisione La Fondazione per la Medicina Personalizzata ha organizzato a Roma, il 15 maggio, un incontro per fare ... Si legge su quotidianosanita.it