Nuova era per le protesi d’anca il chirurgo Calistri | Con ceramica biocompatibile più osso risparmiato

Una svolta rivoluzionaria nel campo delle protesi d'anca sta aprendo nuove prospettive di guarigione e comfort. Il dottor Calistri presenta un innovativo impianto in ceramica biocompatibile, che rispetta l'osso e promette una durata superiore. Questa tecnologia all'avanguardia rappresenta il futuro delle sostituzioni articolari, offrendo ai pazienti una qualità di vita migliorata e interventi meno invasivi. La vera rivoluzione è ormai alle porte, pronta a cambiare il panorama della chirurgia ortopedica.

(Adnkronos) – Ogni anno in Italia vengono impiantate oltre 100mila protesi all'anca. Un intervento che grazie alle innovazioni tecnologiche, dei materiali e dei robot che affiancano i chirurghi, oggi riesce con ottimi risultati. Ma rimaneva un aspetto da migliorare rispetto agli impianti e dopo anni di attesa è finalmente stato messo a punto. In Europa

