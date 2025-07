Juve Milan su Vlahovic Comolli evita lo scontro E Padovano | Andrà via

Il mercato della Juventus si infiamma attorno a Dusan Vlahovic, il protagonista indiscusso di questa sessione estiva. La sua partenza è ormai inevitabile per fare spazio a nuovi investimenti e rinnovare la rosa, con Comolli e altri protagonisti pronti a evitare uno scontro duro. La scelta di Vlahovic di rifiutare il rinnovo ha accelerato le decisioni, segnando un nuovo capitolo nel futuro bianconero. La questione è ancora aperta, ma il suo addio pare ormai certo.

Torino, 7 luglio 2025 – Tutto ruota attorno a Dusan Vlahovic. Serve la sua uscita per liberare margine di manovra, spazio salariale e togliere dalla rosa un giocatore che non rientra più nei piani tecnici del club. Una decisione a cui lo stesso Vlahovic ha contribuito ad arrivare, negandosi a una proposta di rinnovo con ingaggio spalmato e obbligando la Juve ad agire di conseguenza. Vlahovic dunque in lista cessioni, ma a un solo anno dalla scadenza è difficile monetizzare e il suo ingaggio è un freno alle trattative. Il Milan insiste, ma non a 12 milioni di euro l’anno, mentre con la Juve un accordo col cartellino si può trovare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, Milan su Vlahovic. Comolli evita lo scontro. E Padovano: “Andrà via”

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

(Gds-Ts) "Il Milan pensa a Vlahovic ma servirebbe un aiuto dalla Juventus, incontro a breve Comolli-Ristic per parlare anche dell'ipotesi Arabia" ? https://ow.ly/ykvz50WlqA6 Vai su X

Juve, rebus Vlahovic: Comolli lavora alla exit strategy. E il Milan osserva... Un grande attaccante è appena arrivato e (almeno) un altro resta nel mirino della Juventus. Tra il neo bianconero Jonathan David e il grande obiettivo Victor Osimhen (Napoli), ch Vai su Facebook

