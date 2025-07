Kappa FuturFestival chiude in bellezza e annuncia l’edizione 2026

Kappa FuturFestival chiude in grande stile la sua tesa dodicesima edizione, lasciando Torino trasformata e vibrante. Per tre giorni, la città ha abbracciato un’onda sonora senza confini, con oltre centoventimila partecipanti che hanno ballato sotto luci scintillanti, vivendo un’esperienza unica nel cuore post-industriale di Parco Dora. E ora, l’emozione si rinnova: l’edizione 2026 è già alle porte, pronta a stupire ancora.

Per tre giorni, Torino ha smesso di essere solo Torino. È diventata un’astronave sonora atterrata nel cuore post-industriale del Parco Dora, dove le luci e il battito collettivo di oltre centoventimila provenienti da ogni angolo del pianeta hanno ballato a suon di musica elettronica. Kappa FuturFestival, giunto alla sua dodicesima edizione, non è solo un festival: è un’esperienza che plasma la città , la percezione, il corpo. Il pubblico ha vissuto tre giorni che va oltre la musica elettronica. Ha vissuto una ritualità urbana e globale. C’era chi meditava tra un palco e l’altro. Chi si dichiarava amore eterno sotto il palco Voyager, incorniciato dalla Chiesa del Santo Volto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Kappa FuturFestival 2025, un’edizione da record, le date per il prossimo anno - L'edizione 2025 di Kappa FuturFestival ha battuto ogni record, confermandosi come uno dei principali festival di musica elettronica al mondo.

