Sostenibilità in Umbria una nuova edizione di EcoSanFra Festival

In Umbria, torna EcoSanFra Festival, l'evento imperdibile dedicato alla sostenibilità in tutte le sue sfaccettature. Dal 25 al 27 settembre, all'Auditorium San Francesco al Prato di Perugia, si celebrano gli 800 anni del Cantico delle Creature, un ponte tra passato e futuro per riflettere su energia, agricoltura e salute urbana. Un'occasione unica per confrontarsi con esperti, innovatori e cittadini. La sostenibilità parte dal cuore dell’Umbria, e questa edizione promette di lasciarci ispirati e motivati...

Perugia, 7 lug. (askanews) - "In Umbria torna EcoSanFra Festival dal 25 al 27 settembre all'Auditorium San Francesco al Prato di Perugia, la manifestazione che affronta i temi della sostenibilità economica, sociale ed ambientale, celebrando gli 800 anni del Cantico delle Creature, il testo poetico più antico della letteratura italiana. Tanti i temi, con Frate Sole al centro. Dall'energia all'agricoltura, parleremo di salute urbana e parleremo di lotta ai cambiamenti climatici. Tanti gli ospiti, tra cui Stefano Mancuso, divulgatore e scienziato di fama internazionale, Enrico Giovannini, direttore scientifico di Asvis, Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day e Isabella Dalla ragione, che è un'archeologa arborea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sostenibilità in Umbria, una nuova edizione di EcoSanFra Festival

In questa notizia si parla di: sostenibilità - umbria - ecosanfra - festival

Suoni Controvento: l'Umbria sul palcoscenico tra tra arte, natura e sostenibilità - L’Umbria si appresta a vivere un’esperienza unica con la nona edizione di Suoni Controvento, un festival estivo che celebra l’arte, la natura e la sostenibilità, creando un palcoscenico immerso tra emozioni e innovazione.

Sostenibilità in Umbria, una nuova edizione di EcoSanFra Festival; EcoSanFra 2025 a Perugia: festival sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica ispirato al Cantico delle Creature; Torna a Perugia EcoSanFra, il festival dedicato alla sostenibilità che celebra il Cantico delle Creature.