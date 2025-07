Cortona la Carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio

Dal 3 agosto 2026, la Carta d’Identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio: un cambiamento importante che richiede di adottare la Carta di Identità Elettronica (CIE). Questo aggiornamento, introdotto dal Regolamento europeo 1157/2019, mira a garantire maggiore sicurezza e facilità nei viaggi internazionali. È fondamentale informarsi e aggiornare i propri documenti in tempo: ecco tutto ciò che bisogna sapere per essere sempre pronti a partire senza intoppi.

Arezzo, 7 luglio 2025 – L’Amministrazione comunale informa che dal 3 agosto 2026 la Carta d’identità cartacea non sarà più valida per espatriare. Per andare in un Paese estero sarà necessaria la Carta di identità elettronica (Cie), documento dal 2019 disponibile in tutti i Comuni italiani. La nuova disposizione è prevista dal Regolamento europeo 11572019 a prescindere dalla data di scadenza scritta sulla carta di identità cartacea, per garantire da un lato maggiore sicurezza (il documento di identità cartaceo può essere facilmente contraffatto) e dall'altro facilità di controllo in aree ad alta affluenza come gli aeroporti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, la Carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio

In questa notizia si parla di: identità - carta - cartacea - sarà

Carta d'identità a Roma: open day sabato 17 e domenica 18 maggio. Tutte le informazioni - Il weekend del 17 e 18 maggio, Roma apre le porte agli open day per la carta d'identità elettronica. Gli uffici anagrafici dei municipi II, III e XIII, insieme agli ex Punti Informativi Turistici, saranno straordinariamente accessibili per fornire informazioni e servizi sulla richiesta e il rilascio della carta.

A partire dal 3 agosto 2026 addio la carta d’identità cartacea, che non sarà più accettata come documento valido per l’espatrio, vale a dire per l’uscita dai confini nazionali. Vai su Facebook

Addio alla carta d'identità cartacea per i viaggi all'estero: dal 2026 sarà valida solo la Cie Per viaggiare in Europa sarà necessario richiedere il nuovo documento elettronico all’anagrafe o utilizzare un passaporto valido Vai su X

Dal 3 agosto 2026 la Carta d’Identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio; Cessazione validità Carta d’Identità cartacea al 3 Agosto 2026; Dal 3 agosto 2026 la vecchia Carta di identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio.