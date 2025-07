Parco Eolico Mugello | assalto al cantiere persone incappucciate con coltelli

Un’installazione simbolo di energia sostenibile nel Mugello è stata teatro di un episodio inquietante: circa cinquanta individui incappucciati e armati di coltelli hanno assaltato e sabotato il cantiere del Parco eolico di Monte Giogo. Un gesto che mette in serio pericolo il progresso delle energie rinnovabili e solleva interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle opere pubbliche. La vicenda rischia di compromettere un progetto strategico per il futuro energetico della regione.

Una cinquantina di persone incappucciate hanno occupato abusivamente e sabotato il cantiere dove e' in corso di realizzazione il Parco eolico di Monte Giogo, nel Mugello. Ingenti i danni ai mezzi d'opera

