ATA | al via i corsi per 46mila nuove posizioni economiche con aumenti in busta paga fino a 98 euro netti al mese

Dalla seconda metà di luglio, il personale ATA potrà beneficiare di una grande opportunità: l’avvio di corsi di formazione che porteranno all’assegnazione di 46mila nuove posizioni economiche, con aumenti in busta paga fino a 98 euro netti al mese. Un investimento concreto nel valore e nella professionalità di chi lavora ogni giorno nelle scuole italiane, riconoscendo finalmente il contributo essenziale del personale ATA. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una valorizzazione reale del settore.

Dalla seconda metà di luglio inizieranno i corsi di formazione per il personale ATA, finalizzati all'assegnazione di 46mila nuove posizioni economiche. Un percorso che riconosce il valore del lavoro svolto quotidianamente nelle scuole, con benefici economici mensili concreti per migliaia di lavoratori. Formazione e valorizzazione per il personale ATA Nella seconda metà di luglio prenderanno

Formazione ATA: al via i corsi per le nuove 46mila posizioni economiche. Mail in arrivo per oltre 57mila candidati - Buone notizie per i professionisti del settore scolastico: i corsi di formazione ATA sono ufficialmente partiti, offrendo oltre 46.

Nuove posizioni economiche ATA: aumenti di stipendio da 700 a 2000 euro all'anno (da 35 a 98 euro netti al mese). Le cifre - Nella seconda metà di luglio prenderanno il via i corsi di formazione destinati al personale ATA, finalizzati all'attribuzione di

Posizioni economiche ATA, in arrivo l'avviso via mail per i corsi di formazione. Tra i temi gestione siti web e relazioni - Partiranno nella seconda metà di luglio i corsi di formazione finalizzati all'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA