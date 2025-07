Merz ha sentito nel fine settimana Meloni e Macron su dazi

Nel cuore della politica europea, Friedrich Merz ha dialogato con leader chiave come Meloni e Macron sui dazi, sottolineando quanto il fattore tempo possa influenzare le decisioni. In un momento cruciale, i colloqui sono ancora in corso, evidenziando l'importanza di una strategia condivisa per affrontare le sfide commerciali e diplomatiche che plasmeranno il futuro dell'Unione. Il processo di...

Il cancelliere Friedrich Merz ha sentito al telefono nel fine settimana la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e la premier italiana Giorgia Meloni sul tema dei dazi. Lo ha spiegato il portavoce di Merz, Stefan Kornelius, in conferenza stampa a Berlino. "Il fattore del tempo è di grande significato. Il tempo è denaro. In questo contesto i colloqui non sono ancora conclusi. Il processo di costruzione della posizione non è ancora concluso. Le trattative vengono svolte in stretto contatto con i partner europei".

