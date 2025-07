Incendio a Fiumicino | la Liburna resiste alle fiamme ma il cantiere brucia Macchinari distrutti

Un incendio a Fiumicino mette alla prova la resilienza della Liburna: mentre la nave resiste alle fiamme, il cantiere brucia e i macchinari vengono distrutti. L’associazione Saifo lancia un appello urgente al Comune affinché garantisca il ripristino dell’area e si possa procedere con i lavori di riparazione. La priorità ora è ripristinare le attività e tutelare questa importante risorsa locale. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi e le azioni intraprese.

L'appello dell'associazione Saifo al Comune di Fiumicino per garantire il ripristino dell'area, in modo da procedere con i lavori. La nave non è stata toccata dalle fiamme, ma i macchinari sono andati distrutti.

Maxi incendio a Fiumicino: in fiamme un terreno con materiale edile - Maxi incendio a Fiumicino, dove un vasto rogo ha devastato un terreno con materiale edile tra via Foce Micina e via delle Conchiglie.

