I grandi Romani popolano il Corridoio Vasariano

Il Corridoio Vasariano si trasforma in un suggestivo viaggio nel tempo, grazie a una straordinaria esposizione di busti greco-romani che raccontano la grandezza di imperatori, filosofi e imperatrici. Queste sculture, autentici capolavori, rivelano il volto di un passato che ancora affascina e ispira. Un’occasione unica per ammirare da vicino la storia e l’arte che hanno plasmato la civiltà occidentale, rendendo il Cammino un’esperienza indimenticabile.

(Adnkronos) – Intellettuali come Cicerone, imperatori come Augusto, Antonino Pio, Commodo, imperatrici come Sabina, consorte di Adriano, e Faustina, moglie di Antonino Pio: sono alcuni dei protagonisti del nuovo allestimento di antichi busti greco-romani che impreziosisce il tratto sul Ponte Vecchio del Corridoio Vasariano delle Gallerie degli Uffizi.  Cinquanta sculture, veri e propri capolavori della