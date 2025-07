LIVE Cobolli-Cilic 6-4 6-4 Wimbledon 2025 in DIRETTA | tre ace e azzurro avanti di due set!

Vivi in diretta ogni istante dell'emozionante match di Wimbledon 2025 tra Cobolli e Cilic! L'azzurro si mostra determinato, portandosi avanti di due set con un punteggio di 6-4, 6-4, grazie a potentissimi servizi e colpi precisi. La tensione cresce, e l'Italia sogna una imprevedibile vittoria: il terzo set è ormai alle porte. Resta aggiornato su ogni scambio e emozione, clicca qui per seguire la partita live!

30-15 Rispostona di dritto dell'azzurro! Non contiene con il rovescio il croato. 30-0 Servizio vincente Cilic. 15-0 E quindi, al servizio prima il croato come in tutti i parziali. COBOLLI-Cilic 6-4, 6-4! CON IL TERZO ACE DEL GAME l'azzurro si porta avanti di 2 set! Non ha minimamente tramato! 40-15 Errore di rovescio dopo il servizio, ne restano due! 40-0 Non risponde di dritto Cilic. Ci siamo! Tre set point 30-0 BEHH!!!! ACEEEEE! Che carattere! 15-0 ACE che schizza sulla riga, ce lo prendiamo eccome! 5-4 A zero Cilic, tutta la concentrazione servirĂ per il prossimo game! 40-0 Servizio dritto e smash di rimbalzo.