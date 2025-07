Visnadi netto | Leoni? Non mi sembra un giocatore da 40 milioni

Gianni Visnadi non si lascia convincere dal prezzo richiesto dal Parma per Giovanni Leoni, ritenendo che il giovane talento non valga 40 milioni di euro. Con le sue parole, mette in discussione l’appeal economico dell’affare, sottolineando come spesso si parlino più di progetti e promesse che di concretezza. Un’analisi che invita a riflettere: quanto vale davvero il potenziale di Leoni nel mercato attuale?

Visnadi ritiene Leoni non un giocatore da 40 milioni di euro, ossia la cifra che il Parma chiede a Inter e Milan per acquistarlo. TANTI SOLDI – A Radio Radio Gianni Visnadi non convinto sul prezzo di Giovanni Leoni: « Tante parole, pochi fatti e pochi soldi. Ne vogliono tanti a Parma e hanno ragione perchĂ© il giocatore in 15 partite ha dimostrato di avere grandi prospettive. Ma l’affare alla fine secondo me non si farĂ perchĂ© il Parma vuole tutti quei soldi e in Italia non c’è una squadra disposta a darglieli. Magari potrebbero trovare una formula ibrida ma non ad inizio di luglio. Io onestamente 40 milioni per Leoni non glieli darei, non mi sembra un giocatore da 40 milioni con tutto il rispetto per lui e il Parma ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Visnadi netto: «Leoni? Non mi sembra un giocatore da 40 milioni»

