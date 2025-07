Immissioni in ruolo docenti 2025 26 | come e quando presentare la domanda FAQ e GUIDE del Ministero

Se sei un docente in attesa di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2025/26, è fondamentale conoscere i passaggi corretti per presentare la domanda. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito sono disponibili tutte le FAQ e le guide aggiornate, pensate per chiarire ogni dubbio e guidarti passo dopo passo nel processo. Scopri come e quando presentare la tua domanda, assicurandoti di non perdere nessuna scadenza importante.

Sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito è stata pubblicata la pagina dedicata alle operazioni di immissione in ruolo del personale docente anno scolastico 202526. Nella sezione informazioni utili sono presenti le FAQ e le guide per presentare la domanda. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202526: come e quando presentare la domanda. FAQ e GUIDE del Ministero . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ruolo - presentare - domanda - guide

Vincitori concorso PNRR1 con supplenza finalizzata al ruolo: potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’a.s. 2025/26? - Se hai partecipato al concorso PNRR1 e sei stato vincitore con supplenza finalizzata al ruolo, potresti avere l'opportunità di presentare domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2025/26.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: come e quando presentare la domanda. FAQ e GUIDE del Ministero; Concorso DSGA, come compilare la domanda – VIDEO TUTORIAL; Mobilità docenti 2025/26, al via le domande: con VIDEO TUTORIAL e GUIDE Ministero. Tutto quello che c'è da sapere.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26 al via: ecco le graduatorie utili e come si presenta la domanda (FASE 1 scelta della provincia) - Immissioni in ruolo docenti per l'anno scolastico 2025/26: già a disposizione degli Uffici competenti le funzionalità per attivare le convocazioni degli aspiranti inclusi nelle GaE e nelle Graduatorie ... Si legge su orizzontescuola.it

Supplenze e ruoli nella scuola, TUTTE le scadenze e le DOMANDE da presentare a luglio e agosto [AGGIORNATO] - La domanda va presentata da tutti coloro he aspirano ad una supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025 da GaE o GPS. Lo riporta orizzontescuola.it