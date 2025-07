Il Mediterraneo è il mare che si riscalda più velocemente al mondo Il Wwf lancia l’allarme e chiede alla politica di impegnarsi per mitigare il fenomeno

Il Mediterraneo, il mare che affascina e unisce le nostre terre, sta vivendo un cambiamento senza precedenti: si riscalda più velocemente di ogni altro oceano. Il WWF Italia, in occasione della Giornata internazionale del Mediterraneo, lancia un allarme urgente: la crisi climatica minaccia la biodiversità e gli equilibri marini, trasformando il nostro mare in un vero e proprio laboratorio naturale del cambiamento globale. È il momento che la politica prenda coscienza e agisca con decisione.

Il Mediterraneo sta diventando un “laboratorio naturale” del cambiamento climatico globale. In occasione della Giornata internazionale del Mediterraneo, il WWF Italia lancia un allarme che non può essere ignorato: il nostro mare è quello che si riscalda più rapidamente al mondo, con effetti devastanti sulla biodiversità e sul funzionamento degli ecosistemi marini. A rilanciare l’allerta è Roberto Danovaro, professore di biologia marina all’Università Politecnica delle Marche e presidente della comunità scientifica del WWF Italia, in un articolo pubblicato sull’ultimo numero di Panda, la rivista dell’associazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it