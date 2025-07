Gaza ufficiale di Hamas | Perso 80% della Striscia e morto 95% dei leader popolazione in balia di bande e clan armati sicurezza crollata

Il collasso di Hamas e il conseguente crollo del controllo sulla Striscia di Gaza segnano una svolta drammatica, con l’80% della regione persa e il 95% dei leader eliminati. La popolazione, ora nelle mani di bande e clan armati, vive nel caos e nell’incertezza, richiamando alla memoria la caduta di Gheddafi in Libia. Un alto ufficiale delle forze di sicurezza di Hamas ha tracciato un quadro inquietante di questa crisi, che rischia di ridefinire gli equilibri regionali.

Il collasso di Hamas e la frammentazione del controllo territoriale nella Striscia di Gaza richiamano alla mente quanto avvenuto in Libia dopo la caduta di Gheddafi nel 2011, quando milizie armate hanno preso la guida del Paese Un alto ufficiale delle forze di sicurezza di Hamas ha tracciato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, ufficiale di Hamas: “Perso 80% della Striscia e morto 95% dei leader, popolazione in balia di bande e clan armati, sicurezza crollata”

