Un incontro che capita una volta nella vita | la prima foto al mondo di un rarissimo toporagno bicolore

Un incontro straordinario che rimarrà impresso nella memoria: la prima foto al mondo di un rarissimo toporagno bicolore. Durante una passeggiata in Cornovaglia, Anita McMillan ha immortalato questa creatura unica, frutto di un raro disturbo genetico. Un evento incredibile che dimostra come la natura possa sorprenderci con meraviglie inattese. Continua a leggere per scoprire questa scoperta sensazionale e l’affascinante mondo di questa specie sconosciuta.

Durante una passeggiata in Cornovaglia, la fotografa Anita McMillan ha immortalato un rarissimo toporagno pigmeo dalla pelliccia bicolore, risultato di un raro disturbo della pigmentazione che altera il colore dei peli. È un vero e proprio colpo di fortuna che capita una volta nella vita: è il primo caso mai documentato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

