festival della montagna fiorentina sette giorni di eventi gratuiti a san godenzo

Firenze, 7 luglio 2025 – Dopo il successo della prima parte a Londa, il Festival della Montagna Fiorentina prosegue con il suo "secondo tempo" a San Godenzo, dal 14 al 20 luglio. Sette giorni di eventi gratuiti per esplorare e celebrare la Montagna Fiorentina, proiezione identitaria di queste due comunitĂ affacciate sul crinale dell'Appennino Tosco-Romagnolo, a meno di un'ora da Firenze. Un territorio unico, ricco di biodiversitĂ , cultura e saperi antichi, che diventa protagonista di un'esperienza innovativa: previa prenotazione, durante tutta la settimana sarĂ possibile soggiornare gratuitamente in tenda presso Il Bachino Home Restaurant e lavorare dal lunedì al venerdì in modalitĂ coworking negli spazi di Villa Gentili.