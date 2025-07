Tour de France 2025 terza tappa | percorso e favoriti

Il Tour de France 2025 si appresta a vivere la sua emozionante terza tappa, una sfida tutta dedicata ai velocisti. Dopo l’intensa seconda frazione, dominata dall’eccezionale Van Der Poel, i favoriti si preparano a sfidarsi sul percorso eclettico pronto a mettere alla prova le loro doti di sprint. Scopriamo insieme le caratteristiche del tracciato e chi potrebbe emergere come protagonista assoluto di questa tappa decisiva.

