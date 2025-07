Lollobrigida su Ius Scholae meno sui giornali più in Parlamento

In un panorama politico spesso dominato dal clamore mediatico, le parole di Lollobrigida invitano a riflettere sull'importanza di discutere i temi cruciali direttamente in Parlamento. La sua posizione sullo Ius Scholae evidenzia come alcune questioni richiedano un confronto serio e approfondito, lontano dai riflettori dei giornali. È fondamentale capire quando e come affrontare i dibattiti per garantire decisioni ponderate e condivise.

"Noi siamo stati sempre pronti a discutere di questo tema ma secondo me, lo dico come esponente di Fratelli d'Italia, si deve fare meno sui giornali più in Parlamento, il luogo dove si può discutere di tutto al momento giusto. E oggi io credo che questa non sia una priorità ". Così il ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, rispondendo ai giornalisti sul tema dello Ius Scholae a margine della presentazione del video sul G7 di Ortigia del settembre scorso e su 30 mesi da ministro, alla Sala Stampa Estera. "Siamo un governo che ha agito sempre con grande chiarezza: contrasto fermo all'immigrazione illegale e nel contempo invece valorizzazione di una migrazione legale che è in linea anche con il nostro approccio culturale, che mette in condizione di avere persone che vengono a lavorare in Italia nei settori nei quali non abbiamo forza lavoro, e questo è un bene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lollobrigida, su Ius Scholae meno sui giornali più in Parlamento

