Trapani il vescovo Francesco Miccichè citato a giudizio per danno erariale | 400mila euro dirottati alla diocesi

Trapani si trova al centro di un'intricata vicenda giudiziaria che coinvolge il vescovo emerito Francesco Miccichè e la diocesi locale, citati a giudizio per un presunto danno erariale di oltre 400mila euro. La Corte dei Conti della Sicilia ha stabilito l’udienza per il prossimo 17 dicembre, aprendo una finestra sulla difficile relazione tra gestione ecclesiastica e responsabilità finanziaria in un contesto ancora tutto da chiarire.

Il vescovo emerito di Trapani Francesco Miccichè e la diocesi sono stati citati a giudizio per un presunto danno erariale di 403 mila euro ai danni del ministero dell’Economia e finanze. La presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Siciliana Anna Luisa Carra ha fissato al prossimo 17 dicembre la data dell’udienza. La vicenda ruota attorno al processo penale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trapani, il vescovo Francesco Miccichè citato a giudizio per danno erariale: 400mila euro dirottati alla diocesi