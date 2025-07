Film horror dopo la seconda guerra mondiale | come sono cambiati e perché

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il cinema horror ha subito profonde trasformazioni, riflettendo le paure e le inquietudini di un mondo in rapido cambiamento. Dalle atmosfere gotiche e simboliche degli anni '40 e '50 alle tematiche più psicologiche e sovversive degli anni successivi, il genere ha evoluto le sue narrazioni per rispecchiare le tensioni sociali, politiche e culturali dell’epoca. Queste mutazioni sono state determinanti nel plasmare il volto moderno dell’horror, rendendolo sempre più complesso e coinvolgente.

Le cinema horror hanno rappresentato un elemento fondamentale del panorama cinematografico di Hollywood, evolvendosi nel corso dei decenni e riflettendo i cambiamenti sociali e storici. Dalle origini durante l'era del cinema muto fino alle ultime tendenze, questo genere ha subito trasformazioni significative, influenzate da eventi come le guerre mondiali e le paure collettive della società . In questo approfondimento si analizza l'evoluzione del cinema horror in relazione ai grandi avvenimenti storici, con particolare attenzione all'impatto della Seconda Guerra Mondiale e alle sue conseguenze sul modo di rappresentare il terrore.

