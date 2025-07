Beach volley nell’Elite 16 di Gstaad senza azzurri trionfano Cherif Ahmed e Nuss Brasher!

Gstaad regala ancora una volta emozioni indimenticabili, anche senza gli azzurri protagonisti. Nel torneo di beach volley dell'Elite 16, Cherif Ahmed e Nuss Brasher si sono imposti con classe e determinazione, dimostrando che lo spettacolo non conosce assenze. La loro vittoria in finale contro gli svedesi Hölting Nilsson e Andersson è la prova che il fascino di questa competizione va oltre le nazionalità e gli ostacoli. Il percorso della coppia medagliata...

Gstaad è sempre uno spettacolo: anche se quest’anno, senza coppie italiane, con gli azzurri falcidiati dagli infortuni, nonb sono mancate emozioni e sorprese nella settimana sulle montagne svizzere. In campo maschile il titolo è andato ai qatarioti CherifAhmed, che in finale hanno domato l’impeto degli svedesi Hölting NilssonAndeon con un doppio 21-19, 22-20, mostrando esperienza nei momenti chiave. Il percorso della coppia medagliata olimpica è stato autorevole, con un crescendo di prestazioni culminato nella semifinale vinta in due set contro gli olandesi Boermansde Groot. Per CherifAhmed si tratta della seconda vittoria stagionale dopo il successo di Xiamen che aveva interrotto un digiuno di tre anni. 🔗 Leggi su Oasport.it