Douglas Luiz Juventus le strade possono separarsi | ci sono tre club di Premier League sulle sue tracce il punto sul suo futuro

Il futuro di Douglas Luiz alla Juventus è appeso a un filo: tra tre club di Premier League interessati e un ruolo in bilico sotto la guida di Igor Tudor, le strade del centrocampista brasiliano potrebbero presto dividersi. Dopo una stagione difficile, il suo percorso torinese sembra giunto a un bivio. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate con noi per scoprire le ultime novità su questo intricato intreccio di ambizioni e opportunità.

Douglas Luiz Juventus, le strade possono separarsi: ci sono tre club di Premier sulle sue tracce, il punto sul futuro del centrocampista brasiliano. Il futuro di Douglas Luiz alla Juve appare incerto. Dopo una stagione in cui non è riuscito a imporsi come titolare fisso, il centrocampista brasiliano potrebbe dire addio a Torino. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Igor Tudor non lo vede come elemento centrale per il suo progetto tattico e questo potrebbe spingere Douglas Luiz a cercare una nuova destinazione, con un ritorno in Premier League che sembra sempre più probabile.

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - Il mondo del calcio si anima di nuove polemiche e opinioni, grazie a un’inaspettata rivelazione di Douglas Luiz.

L'affare tarocco Douglas Luiz tra Juventus e Aston Villa l'avevo raccontato l'estate scorsa, nel silenzio di tutti, in ogni suo dettaglio. E ora la bomba sta per esplodere... Come rivelato nel pezzo che ho postato stamattina su Substack, l'UEFA ha sanzionato il club Vai su X

Douglas Luiz è in uscita dalla Juventus. Il club ha comunicato al giocatore l'intenzione di ascoltare offerte per lui e gli ha consigliato di trovare una soluzione. Qualora dovesse uscire Douglas, la Juventus è alla ricerca di un profilo da inserire al centrocampo. Vai su Facebook

