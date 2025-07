Provolone del Monaco DOP | la qualità come risposta a dazi e contraffazioni

La grande passione dei nostri produttori, unita alla tradizione secolare, rende il Provolone del Monaco DOP un’eccellenza italiana che merita di essere protetta. In un mercato minacciato da dazi e contraffazioni, la qualità diventa l’arma più potente per difendere l’autenticità e la reputazione dei formaggi italiani certificati. Scopri come questa eccellenza si distingue e lotta per preservare il vero gusto del Made in Italy.

Tempo di lettura: 3 minuti La qualità come arma per difendere l’eccellenza dei formaggi italiani certificati. È questa la strategia del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP, che rinnova il proprio impegno contro i rischi dei dazi e, soprattutto, contro il fenomeno dell’ italian sounding, che continua a danneggiare i prodotti autentici del Made in Italy. Un latte unico per un formaggio inimitabile. “La grande passione dei nostri allevatori ci permette di ottenere un latte di qualità, proveniente esclusivamente dall’area di produzione. Poi sono i nostri casari a lavorarlo e a renderlo unico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provolone del Monaco DOP: la qualità come risposta a dazi e contraffazioni

In questa notizia si parla di: provolone - monaco - qualità - dazi

