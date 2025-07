Panatta | Alcaraz può fare cose che non ti ha aspetti e ha punte più alte di Sinner Federer è il tennis gli ho visto fare…

L’ex campione Adriano Panatta svela i segreti dei protagonisti del tennis odierno: Carlos Alcaraz, capace di sorprenderti con imprese inaspettate e punte di livello superiore a Jannik Sinner, e un raggio di luce su Roger Federer, ancora tra i grandi. Un’immagine affascinante di un sport in continua evoluzione, dove i nuovi talenti si sfidano tra passato e futuro, lasciando il pubblico senza fiato. La scena è tutta per loro: il meglio deve ancora venire.

L'ex tennista Adriano Panatta è stato intervistato dal quotidiano "Il Corriere della Sera" dal giornalista Aldo Cazzullo, dove oltre a parlare del suo passato da giocatore e da latin lover, ha fatto una fotografia dei due giocatori più forti in questo momento, ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Una battuta anche sui grandi ex recenti .