Milan Allegri | Maignan non si muove Ecco il nostro obiettivo LIVE

Oggi a Casa Milan si svela il nuovo capitolo dei rossoneri con la presentazione di Massimiliano Allegri. Tra entusiasmo e aspettative, il tecnico livornese si confronta con i giornalisti, delineando gli obiettivi stagionali e le strategie per consolidare il nostro successo. La giornata promette sorprese e rivelazioni importanti: ecco le prime dichiarazioni di Allegri, un passo fondamentale verso il futuro del Milan. Resta con noi per seguire ogni dettaglio in tempo reale.

Le prime dichiarazioni alla stampa del nuovo allenatore dei rossoneri. Il tecnico livornese risponde alle domande dei giornalisti E’ giornata di presentazioni in Casa Milan. In via Aldo Rossi, nella sede del club rossonero, è il momento di Massimiliano Allegri. Milan, la conferenza di presentazione di Allegri: seguila LIVE (LaPresse) – Calciomercato.it Il tecnico livornese risponde alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa. Per il Diavolo è tempo di ricominciare dopo una stagione alquanto deludente Segui LIVE le dichiarazioni di Massimiliano Allegri La conferenza di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Allegri: “Maignan non si muove. Ecco il nostro obiettivo” LIVE

In questa notizia si parla di: milan - allegri - maignan - muove

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

MAIGNAN VIA O RESTA SENZA RINNOVARE Contatti in corso tra Milan e Chelsea per trovare un accordo sulle cifre di #Maignan. La posizione di #Maignan: vuole andare nel club inglese, lo ha comunicato già ad Allegri e alla dirigenza. Spera che Milan e Vai su Facebook

Si muove Allegri, il club lo segue: Max vuole farlo nuovo leader del suo Milan; Milan, Allegri spinge per rinnovo Maignan fino al 2028; Prove di rinnovo tra Maignan e il Milan: Allegri ha un piano.

Le sfide che dovrà vincere Allegri per far tornare grande il Milan - L’importanza di ricucire il rapporto con i tifosi e le sfide tattiche che attendono Massimiliano Allegri nella sua nuova avventura al Milan. Segnala notiziemilan.it

Capitano Milan, Allegri ha scelto: confermato Maignan! E c’è la novità su Leao. La sentenza da Milanello - Capitano Milan, Massimiliano Allegri confermerà Mike Maignan con Rafael Leao nel ruolo di vice. Si legge su milannews24.com