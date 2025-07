Tumori del sangue dei bambini al Sant’Orsola arriva la terapia con le Car-T | come funziona

Il Sant’Orsola di Bologna si conferma all’avanguardia nella lotta contro i tumori del sangue pediatrici, diventando centro di riferimento regionale per la terapia Car-T. Questa innovativa terapia, che utilizza le cellule immunitarie modificate per combattere i tumori, rappresenta una svolta nel trattamento dei bambini affetti da linfomi e leucemie resistenti. Scopri come questa tecnologia rivoluzionaria può offrire speranza e nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti.

Bologna, 7 luglio 2025 – Il Sant’Orsola diventa centro di riferimento regionale per la somministrazione, anche ai bambini, della terapia Car-T acronimo di Chimeric antigen receptor T-cell e verrà somministrata ai piccoli pazienti dell’Unità operativa complessa di Oncoematologia pediatrica, diretta dal professor Arcangelo Prete. Terapia Car-t: come funziona. Le cellule vengono utilizzate per la lotta contro tumori del sangue (linfoma degli adulti a grandi cellule B e leucemia linfoblastica acuta dei bambini e dei giovani adulti, mieloma multiplo, linfoma follicolare e mantellare, ma sono in corso sperimentazioni per estendere l’uso delle CAR-T anche a tumori solidi e ad altre patologie) in pazienti che abbiano risposto negativamente ai trattamenti chemioterapici o, addirittura, ai trapianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tumori del sangue dei bambini, al Sant’Orsola arriva la terapia con le Car-T: come funziona

