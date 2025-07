se li si comprende possono fungere da oracolo

Se impariamo a decifrare i loro messaggi, i sogni diventano veri oracoli capaci di guidarci nel viaggio alla scoperta di noi stessi. Quando l’oscurità avvolge le ore notturne, le porte dell’anima si spalancano, svelando segreti e intuizioni preziose. Sono più di semplici immagini: sono mappe simboliche che ci indicano il sentiero nascosto del nostro io profondo. Scopriamo insieme come ascoltarli e lasciarli illuminare il cammino della nostra vita.

C ome ascoltare il messaggio segreto dei sogni e portare l'immaginazione notturna nella veglia quotidiana. Nel cuore della notte, quando le difese dell'Io si assottigliano e le porte dell'anima si spalancano, i sogni ci parlano. Non sono soltanto giochi della mente, residui della giornata o ombre dell'inconscio ma, per chi sa ascoltare, oracoli sottili, messaggeri del sacro, mappe simboliche del nostro cammino interiore. Ascoltare i messaggi dei sogni. Ogni sogno è reale nel suo piano di realtà .