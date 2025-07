Juventus ultima settimana di campagna abbonamenti | le informazioni per i tifosi

Alla vigilia della sua ultima settimana di campagna abbonamenti, la Juventus si prepara a vivere un’estate all’insegna della passione e delle sfide. Con il calciomercato in fermento e l’orizzonte sempre più vicino all’esordio ufficiale del 24 luglio, i tifosi sono chiamati a sostenere la squadra nel momento clou. Non perdere le ultime opportunità: il senso di appartenenza e la voglia di tornare grandi sono più forti che mai!

In un periodo nel quale impazza il calciomercato, con i tifosi che sognano colpi importanti per tornare ad essere protagonisti in Serie A e in Champions League, la Juventus è già proiettata verso l’inizio della prossima stagione, che prenderà ufficialmente il via il 24 luglio con il raduno alla Continassa. Dopo le fatiche del Mondiale per Club, i bianconeri cominceranno dunque tra poco più di due settimane la preparazione estiva per arrivare pronti all’inizio del campionato, con l’esordio fissato all’ Allianz Stadium contro il Parma. Proprio in vista della nuova annata, è entrata nell’ultima settimana la campagna abbonamenti, con la Juventus che, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha dato tutte le notizie necessarie ai propri tifosi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com