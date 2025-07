LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si ricompatta il gruppo a 40 km dall’arrivo

Segui in diretta il Giro d’Italia Femminile 2025: la tappa di oggi si avvicina al rush finale, con il gruppo che si ricompone a soli 40 km dall’arrivo. Le protagoniste sono in fermento, tra accelerazioni e scatti decisivi. Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere neanche un attimo di questa emozionante corsa, dove ogni secondo potrebbe cambiare le sorti della classifica. La suspense è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Wiebes si riporta nelle prime posizioni del gruppo dopo aver faticato nella prima salita di giornata. 13.09 Accelerazione di Anna Henderson (Lidl Trek). Il gruppo non lascia spazio alla britannica, sesta nella generale. 13.08 Terminata la discesa il gruppo si rialza. Le velociste potranno rientrare senza troppi problemi 13.07 Attendiamo il termine della discesa per poter capire il distacco del gruppetto di Lorena Wiebes dalla testa dalla corsa. 13.05 Terminata la salita di Bienno. Le atlete ora si getteranno in una discesa molto tecnica. Non a caso Reusser decide di mettersi in prima posizione per non prendersi rischi 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si ricompatta il gruppo a 40 km dall’arrivo

In questa notizia si parla di: gruppo - diretta - giro - italia

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fasi decisive, tutti i migliori in testa al gruppo - Segui la diretta della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Siamo alle fasi decisive con i migliori ciclisti in testa al gruppo.

In diretta dall'Autodromo Nazionale Monza, la terza e ultima manche Legends Cars Italia e la seconda gara Lotus Cup Italia: commento a cura di Marco... Vai su Facebook

Giro d'Italia, 21a tappa: a Roma l'ultima volata è di Kooij nel giorno della festa di Simon Yates; Giro: vince van Uden in volata, Pedersen in rosa; Giro d'Italia: il danese Kasper Asgreen vince la tappa numero 14, Del Toro resta in rosa.

Diretta/ Giro d'Italia 2023: Alberto Dainese ha vinto! La classifica è immutata - IlSussidiario.net - Caorle del Giro d’Italia 2023 nella volata di gruppo che come prevedibile ha deciso questa ... Da ilsussidiario.net

Diretta/ Giro d'Italia 2023: Nico Denz ha vinto! Classifica: Armirail maglia rosa - IlSussidiario.net - Gruppo compatto in testa in questi primi chilometri di una tappa molto impegnativa. Lo riporta ilsussidiario.net