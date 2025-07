Assalto alla cassaforte dell’In’s di Vidigulfo | cancellata divelta e fuga lampo ma il bottino non c’era

Un tentativo di furto sfiorato dal successo, ma che si è concluso con una grande delusione: il bottino era vuoto. Questa mattina alle prime luci, tre uomini incappucciati hanno preso d'assalto l'In's di Vidigulfo, ma sono dovuti scappare a mani vuote. Un colpo bruciato, lasciando la comunità con molte domande e la polizia al lavoro per catturare i responsabili. La vicenda si aggiunge ad un nuovo capitolo di tensione nella zona.

Vidigulfo (Pavia) – Un altro colpo ai danni di un supermercato, sempre con l'obiettivo della cassaforte. Ma l'hanno trovata vuota. L'allarme è scattato verso le 4.30 di oggi, lunedì 7 luglio, all' In's di Vidigulfo, in via dell'Artigianato. Tre uomini, con i volti coperti, sono stati ripresi dalle telecamere arrivare a bordo di un'auto di colore scuro. Hanno divelto la cancellata d'ingresso agganciandola con una corda alla loro vettura e si sono poi introdotti negli uffici. Pur essendo scattato l'allarme, non hanno desistito ma hanno anzi proseguito il loro piano, riuscendo in un tempo estremamente limitato ad aprire la cassaforte, che però hanno trovato vuota, fuggendo dunque senza bottino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it