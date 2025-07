A Wimbledon la vera sfida è quella dell' orologio più bello

trasformato Wimbledon 2025 in un vero e proprio red carpet dell'estate, dove la sfida non è solo tra i giocatori, ma anche tra gli orologi più belli e iconici al mondo. Tra eleganza e stile, il torneo si rivela un palcoscenico di glamour e raffinatezza che va oltre il tennis. La domanda ora è: quale orologio vincerà questa gara di classe?

Wimbledon 2025, più che un torneo, sembra il red carpet dell’estate. Sì, certo, in campo si gioca il miglior tennis del mondo. Ma basta alzare lo sguardo dalle righe bianche dell’erba per accorgersi che la vera partita si gioca sugli spalti. David Beckham, sempre più padrone di casa a SW19, Eddie Redmayne con la sua eleganza british perfettamente calibrata e Russell Crowe, outsider di stile che non ti aspetteresti a bordo campo, hanno trasformato il Royal Box in una passerella di classe (ma senza sforzo apparente). Tra blazer chiari, occhiali da sole studiati e sorrisi da fotografi, Wimbledon si conferma ancora una volta il luogo dove sport e stile parlano la stessa lingua. 🔗 Leggi su Gqitalia.it