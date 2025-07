Van Der Poel | Finale più difficile del previsto Pace fatta tra Milan e Girmay

Il Tour de France 2025 si apre con un botto, grazie all'incredibile doppietta dell'Alpecin-Deceuninck e alla straordinaria performance di Van der Poel. Dopo tappe epiche e strategie impeccabili, il campione olandese si prende la maglia gialla, consolidando il suo ruolo di protagonista assoluto. Una vittoria frutto di talento, tenacia e un lavoro di squadra senza precedenti che promette di regalare ancora molte emozioni. La corsa più amata del mondo si prepara a scrivere nuove pagine di storia.

Boulogne-sur-Mer (Francia), 7 luglio 2025 - Meglio di così il Tour de France 2025 per l' Alpecin-Deceuninck non avrebbe potuto cominciare: due tappe su due vinte, con annessa maglia gialla passata dalle spalle di Jasper Philipsen a quelle di Mathieu Van Der Poel, rispettivamente al decimo e al secondo sigillo totale alla Grande Boucle. Un grande gioco di squadra da parte di una formazione che si presentava alla startlist di Lille con un'autentica corazzata per la caccia alle tappe, per delle aspettative finora totalmente mantenute, ma anche due acuti non da poco da parte di due eccellenti solisti: Philipsen, uno dei migliori al mondo negli sprint per velocisti, e Van Der Poel, un uomo da Classiche che festeggia a Boulogne-sur-Mer al termine di una frazione proprio con caratteristiche del genere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Van Der Poel: "Finale più difficile del previsto". Pace fatta tra Milan e Girmay

In questa notizia si parla di: poel - finale - difficile - pace

Van Der Poel: Finale più difficile del previsto. Pace fatta tra Milan e Girmay.

Van Der Poel: "Finale più difficile del previsto". Pace fatta tra Milan e Girmay - Mer ha battuto Pogacar e Vingegaard, diventando la nuova maglia gialla dopo il compagno di squadra Philipsen: "Un inizio di Grande Boucle perfe ... Riporta msn.com

Van Der Poel: "Final more difficult than expected". Peace made between Milan and Girmay - Mer, becoming the new yellow jersey after his teammate Philipsen: "A perfect start to the Grande Boucle for ... Secondo sport.quotidiano.net