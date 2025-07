LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | attesa per l’avvio ufficiale della terza frazione partenza ritardata

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con la terza tappa, tra attese, imprevisti e svolte emozionanti. La partenza è stata ritardata a causa di vari incidenti, tra cui una foratura per Laurance e alcuni corridori rimasti indietro sotto la pioggia battente. Rimanete con noi: cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un secondo di questa avventura sportiva mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Foratura per Laurance (INEOS Grenadiers), ancora attesa per la fine della partenza neutralizzata. Poco prima era rimasto indietro anche Adam Yates (UAE Team Emirates XRG). 13.25 Ancora qualche istante e ci sarà il via libera, si aspettano alcuni corridori rimasti attardati. 13.22 Ancora un km e comincerà ufficialmente la terza tappa del Tour de France. 13.21 Continua a piovere in queste primissime battute. Temperatura intorno ai diciassette gradi. 13.18 Mancano poco più di 3 km allo start ufficiale. 13.16 Le prime immagini di oggi. Ecco l’istante della partenza della terza tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: attesa per l’avvio ufficiale della terza frazione, partenza ritardata

