Cecilia Rodriguez parla delle condizioni di salute del padre Gustavo dopo l'incendio: ecco cosa ha rivelato

ha svelato qualsulledidi suo: come sta oggi? Lo scorso dicembre, ildie Belen è rimasto vittima di un incendio divampato in un capannone a Gallarate. I testimoni hanno dichiarato di averlo visto uscire dal laboratorio con braccia e testa completamente in fiamme; per fortuna nessun organo vita è stato compromesso dalle fiamme.Oggiha 66 anni ed è stato dimesso dall’ospedale Niguarda di Milano, tornando finalmente a casa. Nelle ultime ore, comunque, sua figlia ha svelato come sta oggi esuccederà prossimamente: come è ovvio che sia, ildi Belen dovrà affrontare altre cure.Come sta ildi?Ildi, Belen e Jeremiasnon è in pericolo di vita, ma ovviamente non sta ancora totalmente in forma.