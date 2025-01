Lanotiziagiornale.it - Busta paga, cosa cambia davvero per gli stipendi nel 2025: chi ci rimette e chi ci guadagna con il nuovo taglio del cuneo fiscale

Ilmeccanismo deldel, introdotto dal governo per il, è da giorni oggetto di polemica. Alcune simulazioni dimostrano che questo sistema comporterà una perdita in, in termini dio netto, per tantissimi lavoratori dipendenti. Il Mef ha smentito questa ipotesi, ma i calcoli non sembrano confermare quanto sostiene il ministero.Un’ultima simulazione è quella del Consiglio nazionale dei commercialisti, riportata dal Corriere della Sera, e conferma che la riduzione inci sarà per molti lavoratori che hanno redditi al di sotto dei 35mila euro. Glisalgono invece al di sopra di questa cifra.La differenza tra 2024 e, comunque, sarà contenuta, spiegano i commercialisti, soprattutto al di sotto dei 35mila euro. Limite sopra il quale si avranno invece dei benefici che si azzerano sopra i 40mila euro.