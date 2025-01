Ilrestodelcarlino.it - Addio a Ivo Garavini, attivo nello sport e nel sociale

A 83 anni si è spento martedì Ivo(foto), figura di rilievoe nell’associazionismo. Nel basket, disciplina che aveva praticato in gioventù,si è distinto prima come allenatore e direttoreivo della squadra maschile dell’Orsa e, verso la fine degli anni Sessanta, ha assunto l’incarico di direttoreivo del Club Atletico Faenza, squadra di basket femminile che militava all’epoca nelle massime serie nazionali. Tra le passionianche quella per il calcio che lo ha visto ricoprire l’incarico di probiviro della sezione locale del Milan club. Le sue competenze e la sua dedizione allolo hanno portato ad assume ruoli di prestigio anche nel Panathlon club di Faenza, dove è stato membro del direttivo e presidente tra il 2004 e il 2007 e attualmente era nel collegio dei revisori.