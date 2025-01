Oasport.it - Pallanuoto: risultati e classifica della dodicesima giornata. L’AN Brescia batte l’RN Savona nel big match

Leggi su Oasport.it

Turno infrasettimanale per il campionato di Serie A1 dimaschile. In scena oggi lache ha visto in acqua tutte le quattordici squadre impegnate nella regular season. Ilpiù appassionante è stato sicuramente quelloMompiano che ha vistore di misura. Tiene il passo la Pro Recco che vince nettamente sul fanalino di coda Onda Forte.Andiamo a scoprire tutti ie laagCC Ortigia 1928-Trieste 10-12De Akker Team-Training Academy Olympic Roma 15-7Onda Forte-Pro Recco Waterpolo 6-27Telimar-Circolo Nautico Posillipo 3-9RN Florentia-Nuoto Catania 16-10AN-RN8-7 – trasmessa su RaiSport HDRoma Vis Nova-Iren Genova Quinto 10-9PRO RECCO WATERPOLO 39AN36RN30DE AKKER TEAM 21ROMA VIS NOVA21TRIESTE 19CN POSILLIPO 18C.