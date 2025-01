Thesocialpost.it - Meteo, nuovo ciclone in arrivo: temporali e venti forti al Centro-Sud

Unsi abbatte sull’Italia, con effetti significativi già da oggi, mercoledì 15 gennaio. Dopo il passaggio del vortice che nei giorni scorsi ha portato nevicate e maltempo diffuso, il Sud e ilsi preparano a fronteggiare un’altra ondata di piogge e, con un peggioramento che colpirà in particolare Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Abruzzo, Molise e Lazio.Leggi anche: Allertaper la neve: scuole chiuse oggi in Campania, Calabria e BasilicataAllertaal Sud e nelle Isole MaggioriLe autorità hanno emesso un’allerta gialla per Palermo, valida fino alla mezzanotte, mentre in Sardegna l’allerta scatterà dalle 20 di questa sera e proseguirà fino a domani mattina. Nell’isola sono previste temperature sotto zero, con il rischio concreto di formazione di ghiaccio sulle strade, soprattutto nelle zone interne e montuose.