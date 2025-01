Lapresse.it - Lanciato LuGRE, il primo strumento italiano diretto sulla Luna

Alle 7.11 di questa mattina è statocon successo, dal Kennedy Space Center,r GNSS Receiver Experiment), il payload innovativo interamente progettato e realizzato in Italia per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, frutto della collaborazione tra Asi e la Nasa., di che cosa si trattaLa missione congiunta segna un importante passo avanti nelle missioni spaziali preparatorie per il programma Artemis. Loè statosul lander privato Blue Ghost, sviluppato negli Usa dalla società Firefly, insieme a nove payload americani. Si tratta di un ricevitore di navigazione satellitare di ultima generazione, sviluppato per l’Agenzia Spaziale Italiana dall’azienda Qascom, con il supporto scientifico del Politecnico di Torino. Tra circa un mese,entrerà in orbitare per poi atterrare sul nostro satellite nei primi giorni di marzo.