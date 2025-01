Tvzap.it - La nipotina del famoso cantante italiano compie 18 anni: “Finalmente è arrivato il giorno”

Leggi su Tvzap.it

Personaggi TV. Grandi celebrazioni a casa del. Noemi, la prima nipote dell’artista partenopeo ha compiuto 18. Un traguardo importante che il padre della ragazza, Claudio, non ha mancato di celebrare pubblicamente con un post emozionante su Instagram, condividendo immagini e momenti della festa. La serata ha rappresentato un’occasione speciale per tutta la famiglia, segnando una nuova tappa nel percorso della giovane Noemi.Leggi anche: “Benvenuta Gemma”: Pupo festeggia la nuova arrivata in famiglia, il lieto annuncioLeggi anche: Al Bano, seri problemi di salute per il: “Necessario un trapianto”Ladel18Claudio, primogenito di Gigi D’Alessio, ha avuto Noemi quando aveva appena 21, da una relazione con l’ex compagna Francesca.