Liberoquotidiano.it - Il Premio 'Energie per Roma 2025' il 17 gennaio a 'Spazio Europa'

, 16 gen. (Adnkronos) - Il prossimo 17si terrà la nuova edizione delper”, un evento dedicato a celebrare i cittadini, le associazioni e le imprese che contribuiscono ogni giorno, con passione e dedizione, alla crescita e al benessere della comunitàna. L'appuntamento è fissato presso “” in Via Quattro Novembre 149, gestito dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea. L'edizionedelgode dell'alto patrocinio del Parlamento europeo e del patrocinio della Regione Lazio, della Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali (CIU) presente al CNEL e al CESE di Bruxelles, della Fondazione italiani.it e della Università eCampus. Media partner dell'iniziativa è l'agenzia Adnkronos.