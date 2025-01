Ilfattoquotidiano.it - “Il governo italiano ha assicurato che non arresterà Netanyahu qualora dovesse visitare il Paese”

Ilha rIsraele.il premier israeliano Benjaminil, l’Italia non lo. Roma, pertanto, assicura che non eseguirà il mandato di arresto emesso a novembre dalla Corte penale internazionale “per crimini contro l’umanità e crimini di guerra”. La notizia è stata diffusa dai media di Tel Aviv dopo la visita a Roma del ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar.Il capo della diplomazia israeliana avrebbe sollevato la questione negli incontri con il titolare della Farnesina Antonio Tajani e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Gideon Sa’ar ha anche incontrato Matteo Salvini. Secondo una fonte del Times of Israel, Tajani e Nordio avrebberoche ilha ricevuto una consulenza legale secondo cui i capi di Stato, ai quali viene equiparato, godono dell’immunità durante le visite in Italia, in base alla Convenzione di Vienna.