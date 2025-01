Quotidiano.net - Canone tv 2025, quanto e come si paga. Chi ha diritto all’esenzione

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 15 gennaio– Ai tempi delle piattaforme di streaming e dell’intrattenimento che si segue anche dal palmo di una mano, la tradizione non passa mai di moda. E con essa resta attualissimo anche ilmento deltv.re Fatta eccezione per il 2024, quando la cifra era stata ridotta a 70 euro, nell’importo di riferimento resta quello degli anni precedenti e cioè 90 euro che vengono suddivisi in dieci rate mensili da 9 euro addebitate sulla bolletta relativa al contratto di fornitura di energia elettrica nel periodo compreso tra gennaio e ottobre. Chi non possiede un contratto a lui intestato (l’esempio più classico è quello di un affittuario che vive in un appartamento le cui utenze sono intestate al proprietario dell’immobile) deve provvedere almento utilizzando il modello F24.