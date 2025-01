Oasport.it - Basket, Reggio Emilia è alle top 16 di Champions League: Bonn battuta anche in gara-2

Top 16 di. La squadra di Dimitris Priftis trova il successoin2 con la Telekomper 73-70 aggiudicandosi2 al PalaBigi, e ribalta dunque il pronostico grazie ad un ottimo Winston, autore di 23 punti alla sirena finale.L’inizio vede Winston ed Hume scambiarsi favori, diventando i principali fautori dei due attacchi. Si procede affiancati fino al 12 pari: sono cinque punti in fila di Smith al settimo minuto a permettere ala fuga sul +8, prima che i liberi di Soares chiudano il primo parziale sul 21-15.rimane in avanti grazie ai canestri di Faried e Winston per il 28-24, ma si segna poco nei primi cinque minuti. E arriva la sfuriata di, prima Pope e Kennedy, poi due triple di Hume e Fleming per il vantaggio tedesco sul 28-35 al 17‘.