Alberto Trentini: che fine ha fatto il cooperante italiano in carcere in Venezuela dal 15 novembre? Nessuna accusa contro di lui. Cosa sappiamo

Si trova ininda due mesi, senzaalcuna: la situazione di, ildi VeneziaNativo di Venezia e impiegato presso la ong internazionale Humanity & Inclusion che aiuta le persone con disabilità, il45ennesi trova detenuto indal 152024: a partire da quel giorno, la sua famiglia non ha saputo più niente di lui. L’arresto è avvenuto lungo la strada che da Caracas porta a Guasdualito, nel sud-ovest del Veneuela: con lui, è stato fermato anche l’autista della ong.: chehailinindal 15di lui.(cityrumors.it / foto rete)Si hanno davvero poche notizie, al momento: l’unica certezza è cheè detenuto neldi Caracas ma, per quanto riguarda la sua situazione, non è ancora stata formulata alcunae non si sa quali siano le sue condizioni generali di detenzione e di salute psico-fisica.