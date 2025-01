Ilrestodelcarlino.it - Acquaroli: "No al rinvio, nelle Marche si vota in autunno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per una volta tutti d’accordo, almeno a parole, centrodestra e centrosinistra: le elezioninon s’hanno da rinviare di sei mesi, alla primavera del 2026 – come certa vulgata romana vorrebbe anche per le regionali, dopo le comunali –, a dispetto della proroga ad honorem chiesta al vertice di maggioranza dal vicepremier Salvini per il leghista Luca Zaia in Veneto ("mi sembra giusto che possa accendere la fiaccola olimpica nel 2026") o della resistenza del campano De Luca, che sul terzo giro in Campania ha ingaggiato un braccio di ferro in solitaria con il governo e il suo stesso partito, il Pd. "Per quanto mi riguarda, c’è uno statuto e c’è una previsione di legge in merito allo svolgimento delle elezioni nel primo periodo subito dopo la scadenza dei cinque anni di mandato, che credo cada tra la fine di settembre del 2025 e i primi giorni di ottobre", ha chiarito subito il governatore Francesco, rispondendo in Consiglio regionale a un’interpellanza presentata dalla capogruppo dem, Anna Casini, circa l’ipotesi di slittamento del voto regionale al 2026.