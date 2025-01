Anteprima24.it - Napoli e Psg, accordo su 75 milioni per Kvaratskhelia

Tempo di lettura: < 1 minutoIlavrebbe trovato l’con il Psg per il trasferimento di Kvichaal club parigino. L’esterno georgiano passerebbe al club francese per 70più bonus semplici che porteranno la cifra a 75oggi non si è allenato per problemi muscolari, ma è pronto a volare a Parigi per le visite mediche nei prossimi giorni. Il georgiano firmerebbe un contratto per i prossimi quattro anni e mezzo per circa 9di ingaggio a stagione. L'articoloe Psg,su 75perproviene da Anteprima24.it.