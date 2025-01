Sport.quotidiano.net - Mister palladino. "Esame di coscienza da fare tutti quanti Bisogna lavorare»

Serata da dimenticare. Di quelle dove da salvare non c’è nulla.ha poca voglia di commentare una partita così. "C’è poco da dire. Facciamo i complimenti al Monza per lo spirito che ha messo in campo. Noi non abbiamo fatto bene,parlare poco etanto. Serve metterci qualcosa in più, io e i ragazzi. Non facciamo allarmismi. Non dobbiamo deprimerci come non ci siamo esaltati dopo le otto vittorie consecutive".non vuole gettare la croce addosso a nessuno, anche se sa bene che si parlerà di diversi singoli in settimana. Da Gudmundsson a Colpani. "Non è un problema di singoli. Noi difendevamo insieme e attaccavamo insieme, adesso siamo meno squadra. Dobbiamo capire chi e come deve dare qualcosa in più. Il messaggio è che nontrascurare niente, altrimenti vengono fuori queste prestazioni.